Patrick Stewart, intérprete do Professor Xavier e do capitão Picard, morre aos 86 anos

O ator britânico Patrick Stewart morreu aos 86 anos, nessa quarta-feira (28). O ator ficou conhecido após ter interpretado o Professor Xavier em X-Men e o capitão Jean-Luc Picard em Star Trek.

A morte foi divulgada pela sua família nas redes sociais, destacando os últimos momentos do artista com a família.

“Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, em sua casa, em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua querida esposa Sunny, após uma jornada breve e comovente com a doença de Alzheimer e a demência de corpos de Lewy“

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Ele nasceu em 1940 mas começou a sua carreira nos teatros britânicos especificamente nas peças de William Shakespeare. Mas onde teve seu reconhecimento internacional foi interpretando o capitão Jean-Luc Picard em "Star Trek", filme lançado em 1987, participando dos filmes seguintes da franquia, o mais recente foi em 2020 na série "Star Trek: Picard".

Outros papeis que marcaram também a sua carreira foram nos filmes dos X-MEN lançados nos anos 2000, onde ele interpretava o Professor Xavier, participando de diversos filmes da franquia.