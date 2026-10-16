César Tralli é acusado de se 'esconder' por não participar de sabatina com Lula

A sabatina do presidente Lula, que busca a reeleição, na noite desta quinta-feira (15), foi realizada pela jornalista e apresentadora Renata Lo Prete. Apesar das pautas relevantes, o público também chamou a atenção para a falta do âncora do Jornal Nacional, César Tralli.

Nas redes sociais, o jornalista publicou um registro junto com a esposa Ticiane Pinheiro e a enteada, Rafaella Justus, de 17 anos. A filha do casal, Manuela Pinheiro Tralli, de 7 anos, não estava junto com a família.

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"Um Bom Dia! Depois de um ótimo Boa Noite. O privilégio de ter por perto mãe e filha, minha família, em evento tão importante da firma. Eu amo muito minha profissão. Sou muito grato a Deus também por essa família maravilhosa", escreveu o jornalista na legenda da publicação no Instagram.

Os internautas não deixaram de comentar a falta de Tralli. "Hoje você não estava sorridente no Jornal Nacional, né?", escreveu uma internauta. "Faltou sorrisão hoje, irmão", observou um segundo. Sua ausência no JN se faz necessária, porque nunca vi um profissional apresentar uma entrevista a um candidato e ser tão parcial. Saudade do Boner e Rodrigo Bocardi", disse uma terceira. "Tá se escondendo, já está queimado", observou mais um.

Mesmo com as tantas cobranças do público, a jornalista e apresentadora do Jornal da Globo, foi a responsável pelas entrevistas individuais com cada candidato à presidência no segundo turno. A próxima sabatina acontece nesta sexta-feira (16), com o candidato Flávio Bolsonaro.

Entretanto, César Tralli está escalado para ser o mediador do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, que está previsto para acontecer no dia 23 de outubro, na próxima sexta-feira.