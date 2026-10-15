'Tive medo de voltar por causa da idade', revela Raíssa Machado, após sete anos longe da Sapucaí

A convite da presidência da Vila Isabel, Raíssa retorna à Marquês de Sapucaí, após sete anos afastada - Foto: Divulgação/Léo Cordeiro

A convite da presidência da Vila Isabel, Raíssa retorna à Marquês de Sapucaí, após sete anos afastada - Foto: Divulgação/Léo Cordeiro

A noite foi de muito samba, glamour e beleza na quadra da Unidos de Vila Isabel, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Além das influenciadores Virgínia Finseca e Duda Freire, um dos grandes destaques da noite foi Raíssa Machado, ex-rainha de bateria da Unidos do Viradouro e atual musa da escola do bairro de Noel. A beldade chamou atenção ao surgir deslumbrante em um figurino ousado e repleto de brilho.

A convite da presidência da Vila Isabel, Raíssa retorna à Marquês de Sapucaí, após sete anos afastada e passa agora a integrar do time de musas da azul e branca:

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“A Viradouro faz parte da minha história e da minha construção dentro do samba. Tenho muito respeito e gratidão por tudo que vivi lá. Mas abraçar um novo desafio não significa deixar essa história para trás, e sim honrá-la e continuar minha trajetória”, disse Raissa.

Para ocasião, a beldade apostou em um vestido prateado, todo trabalhado em cristais, pedrarias e delicadas correntes de strass, com transparências estratégicas que valorizaram suas curvas e deixaram o corpo à mostra:

“Não gosto de malhar, não sou fã de academia academia e nem a louca da dieta. Mas para chegar bem na Sapucaí, voltei a treinar, estou fazendo uma dieta balanceada. A musa aqui vai sambar do início ao fim nos ensaios e na Sapucaí”, brinca Raissa.

Por falar em sambar, além da produção poderosa, Raíssa deu um verdadeiro espetáculo de samba no pé, simpatia e carisma, mostrando que continua com o gingado e a desenvoltura que a consagraram no Carnaval carioca:

“Hoje eu estou com 43 anos de idade, acredite tive medo de voltar por conta da idade, mas o amor pelo samba falou muito mais alto. Depois de sete anos longe quando eu vim no primeiro ensaio eu me senti pronta, plena, feliz, acendeu uma luz e logo esse medo bobo passou. Não existe idade para sambar”, revelou raissa que divide o tempo estudando arquitetura e cuidando da filha.

De casa nova, Raíssa Machado, conhecida por sua fama de pé-quente, já sonha com o título de campeã para a escola de Noel.

“Estou feliz demais em fazer parte dessa grande família que é a Vila Isabel. Uma escola que tem uma comunidade unida, guerreira e apaixonada por sua história. E, para completar, temos o Luizinho, um presidente inteligente, dedicado e que não mede esforços para manter a Vila Isabel entre as grandes potências do Carnaval. Estamos todos unidos, com o mesmo propósito: trazer a tão sonhada taça de campeã para a Vila. Eu acredito muito nessa vitória!”, vibra a beldade.