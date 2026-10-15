Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar nesta quinta-feira

Apesar da comemoração e do simbolismo que marca a importância dos profissionais que compartilham conhecimentos, incentivam a reflexão e contribuem para o desenvolvimento das novas gerações, o dia 15 de outubro não é considerado feriado nacional. A possibilidade de folga depende das regras e do calendário de cada instituição de ensino.

O Dia dos Professores foi oficializado pelo Decreto nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, assinado pelo então presidente João Goulart. A norma declarou o dia 15 de outubro como feriado escolar.

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Na prática, escolas públicas e particulares podem suspender as aulas, conforme a organização de seus calendários. A folga, porém, não se estende automaticamente aos demais setores da economia, que mantêm o funcionamento normal.

Assim, estudantes e profissionais da educação podem ter o dia livre, dependendo das decisões de cada instituição. Para os trabalhadores de outras áreas, a data não garante folga.

Como surgiu o Dia dos Professores?

A origem histórica da comemoração remonta a 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I assinou um decreto que estabeleceu regras para a criação de escolas de primeiras letras nas cidades, vilas e localidades mais populosas do Império do Brasil.

O documento também abordava aspectos da organização do ensino, incluindo os conteúdos que deveriam ser ministrados e a remuneração dos professores. Por isso, a medida é considerada um marco na história da educação brasileira.

A celebração do Dia dos Professores, entretanto, só foi oficializada mais de um século depois. Em 1947, o professor paulista Salomão Becker e outros educadores organizaram uma comemoração em São Paulo para marcar a data. A iniciativa buscava promover um momento de descanso e confraternização entre os profissionais da educação.

A proposta ganhou adesão e se espalhou por outras regiões do país. Em 1963, o Decreto Federal nº 52.682 oficializou o dia 15 de outubro como feriado escolar, consolidando a data no calendário educacional brasileiro.