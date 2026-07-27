Ex-BBB Jonas Sulzbach ironiza cueca de renda de Juliano Floss e causa polêmica

O ex-BBB 26 Jonas Sulzbach debochou do ex-parceiro de confinamento Juliano Floss, que postou uma foto em que aparece com uma cueca de renda. O comentário de Jonas, neste domingo (26), foi feito em uma postagem de Pedro Ortega, que participou do "De Férias com o Ex" e ironizava a peça íntima de Juliano.

Na postagem, Pedro destaca uma chamada sobre a peça usada por Juliano, que diz: "Hétero de calcinha: Juliano Floss confunde a web após exibir sua cueca de renda".

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Em seguida, ele aparece rindo de maneira irônica enquanto vai até o banheiro, onde coloca o rosto no vaso sanitário e puxa a descarga. Na legenda da publicação, escreveu: “Está confundindo geral, pô!”, com algumas risadas. Como legenda da postagem: “Nova moda”, e acrescentou a bandeira da comunidade LGBTQIA +.

Jonas se envolveu na polêmica, ao deixar nos comentários emojis de risadas. Porém, a reação foi apagada pouco tempo depois.

Ex-BBB Jonas Sulzbach comenta em publicação onde influenciador debocha de Juliano Floss. pic.twitter.com/Zd8FBckvxP — Central Reality (@centralreality) July 26, 2026

Apesar de tentar esconder o deboche, os internautas reagiram contra a atitude de Jonas e relembraram um ensaio fotográfico no qual ele surge usando um cropped e uma jockstrap, um tipo de cueca que deixa as nádegas à mostra. O modelo não conseguiu se livrar das críticas.

NOJO! Jonas Sulzbach comentou em publicação de "influenciador" de extrema direita Pedro Ortega, debochando após Juliano Floss usar uma cueca de renda.



Detalhe: ele já posou de jockstrap e cropped. pic.twitter.com/obDSsKMMdr — POPTime (@poptime) July 26, 2026

“Até hoje ele não superou o fracasso no ‘BBB’”, afirmou um internauta. “Juliano é feliz por se permitir ser quem ele é. Um homem hétero sem masculinidade frágil, que veste o que ele gosta e se sente bem com isso, independente dos ataques que ele recebe. A gente só dá aquilo que tem, inclusive hipocrisia e escrotidão”, escreveu outra.

Juliano Floss é elogiado

Até o momento, Juliano e Jonas não se pronunciaram sobre a polêmica. Mesmo sendo vítima de deboche, o tiktoker também recebeu muitos elogios pelo look.

"Surra de personalidade e estilo", escreveu a campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, nos comentários da postagem. "Delícia", declarou a namorada, Marina Sena. "A cueca ficou um charme", disse uma internauta. "Personalidade, Jublis", escreveu outro internauta. "Lindo, estiloso e talentoso", comentou mais um. "Maravilhoso. O poder de quem ousa ser diferente em meio a tantos iguais", escreveu outro usuário.

Polêmica envolvendo Pedro Ortega

Os internautas relembraram o caso em que Pedro Ortega foi acusado de proferir comentários homofóbicos nas redes sociais. Ele criticou a fantasia de coelho rosa usada pelo próprio filho, que ainda é criança.

"É por isso que eu falo que tem que ser pai presente. Eu acabei de sair de casa e a minha mulher coloca a porr* de uma orelha rosa na cabeça do meu filho. Irmão, isso é motivo de briga. O meu filho já nasceu macho. Por isso que eu falo, tem que estar presente. Se ficar só com a mãe, vai fazer as 'baitolagens'", disse ele na época.