Fundador do The Box, Felipe Moda, morre aos 26 anos

Em nota oficial, a equipe do The Box lamentou a morte do fundador e ressaltou sua contribuição para o desenvolvimento da cena do Trap Nacional - Foto: Reprodução/Instagram

Em nota oficial, a equipe do The Box lamentou a morte do fundador e ressaltou sua contribuição para o desenvolvimento da cena do Trap Nacional - Foto: Reprodução/Instagram

O produtor musical e empresário Felipe Moreira Marchi Moda, fundador do projeto The Box, morreu aos 26 anos. A informação foi confirmada na quarta-feira (16) por meio de um comunicado divulgado pela equipe do projeto. Até a publicação desta reportagem, a causa da morte não havia sido informada.

Conhecido nas redes sociais como Sai do Trilho, Felipe se destacou por criar uma iniciativa que abriu espaço para artistas do Rap, Trap e Funk conquistarem maior visibilidade. O trabalho o tornou uma das principais referências da nova geração de produtores da música brasileira.

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Em nota oficial, a equipe do The Box lamentou a morte do fundador e ressaltou sua contribuição para o desenvolvimento da cena do Trap Nacional. O comunicado afirma que Felipe idealizou um projeto inovador, responsável por ampliar a visibilidade de dezenas de artistas, gerar oportunidades de trabalho e aproximar nomes que dificilmente dividiriam o mesmo palco sem sua iniciativa.

Criado em 2020, o The Box nasceu como um projeto audiovisual independente voltado à música urbana. A proposta reunia artistas em performances gravadas em estúdio, marcadas por uma identidade visual característica, que tinha a tradicional "caixa" verde como elemento central do cenário. Com o passar dos anos, o canal se consolidou como uma importante vitrine para novos talentos e passou a reunir também nomes já conhecidos do Rap, do Trap e do Funk.

O crescimento do projeto fez com que suas produções alcançassem milhões de visualizações nas plataformas digitais. Além das tradicionais cyphers, o canal ampliou seu alcance com medleys dedicados ao Funk, fortalecendo ainda mais sua presença na cena musical e contribuindo para aproximar diferentes públicos dos artistas participantes.

A morte de Felipe Moda provocou manifestações de pesar entre músicos, produtores e fãs nas redes sociais. Nas homenagens, artistas destacaram a importância do produtor para a valorização da música urbana brasileira e lembraram o impacto do The Box na trajetória de diversos nomes do gênero. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.