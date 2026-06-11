Começa hoje a Copa do Mundo; saiba onde assistir e quais são os horários da abertura e dos jogos

A previsão é de que a abertura do Mundial comece hoje às 14h30, no Estádio Azteca, localizado no México - Foto: Reprodução

A previsão é de que a abertura do Mundial comece hoje às 14h30, no Estádio Azteca, localizado no México - Foto: Reprodução

Hoje, às 14h30, começa a Copa do Mundo de 2026! Com o fim da espera das equipes participantes e dos torcedores, a competição terá o seu início nesta quinta-feira (11), no México, um dos países sede desta edição, e irá até o dia 19 de julho. O torneio deste ano já pode ser considerado histórico, visto que ele bateu o recorde de seleções participantes, totalizando 48 equipes classificadas, e pela primeira vez na história o Mundial será sediado em três países diferentes, os escolhidos foram: Canadá, Estados Unidos e México.

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Por ser uma edição mais grandiosa, a FIFA decidiu realizar três cerimônias de abertura, uma em cada um dos países responsáveis pelo evento, mas a que terá mais destaque será a que acontece hoje uma hora e meia antes do confronto entre o México e a África do Sul, às 16h.

Horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo



A previsão é de que a abertura do Mundial comece hoje às 14h30, no Estádio Azteca, localizado no México. Na festa terá algumas participações para animar os torcedores que estarão no local e os que estão assistindo de casa, a atração principal do evento é a colombiana Shakira, que apresentará a música oficial da Copa, "Dai Dai", com participação do nigeriano Burna Boy.

Além da cantora colombiana e o artista nigeriano, as mexicanas Lila Downs e Belinda, as bandas Los Ángeles Azules e Maná também irão participar da celebração, assim como o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.

Já para cantarem os hinos das seleções participantes do jogo de abertura, foram convidados o cantor Alejandro Fernández para interpretar o hino do México e a cantora Tyla para cantar o da África do Sul.

Onde assistir à cerimônia de abertura



O grande evento será transmitido ao vivo na Globo e SBT (TV aberta), sportv e N Sports (TV fechada), Ge TV (no globoplay) e CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).

Onde assistir e horários dos jogos da Copa desta quinta

A partida que dará início ao torneio, o confronto México e África do Sul, acontecerá às 16h e será transmitido na Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), Ge TV (no globoplay) e CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).

O outro jogo, que também acontecerá nesta quinta-feira (11), será do Grupo A da competição, entre a Coreia do Sul x República Tcheca, às 23h, em Zapopan, no México. A partida será transmitida apenas na CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).