Ana Paula Renault é flagrada com ex-candidato a vereador de Niterói ligado à direita

Em 2021, o niteroiense decidiu entrar na área da política como candidato, mas antes desse passo importante, Bernardo foi líder de algumas manifestações a favor da Lava-jato - Foto: Reprodução

Em 2021, o niteroiense decidiu entrar na área da política como candidato, mas antes desse passo importante, Bernardo foi líder de algumas manifestações a favor da Lava-jato - Foto: Reprodução

Após o seu sucesso e vitória no "BBB 26", a jornalista Ana Paula Renault foi flagrada " turistando" pelas ruas de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com o político niteroiense ligado à direita, Bernardo Sampaio, o que chamou a atenção dos seus fãs e causou um certo choque, visto que a sua companhia no passeio não está alinhada com os ideais compartilhados pela milionária.

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Solteira, ainda não se pode confirmar se o passeio poderia ser considerado um encontro. No entanto, as fotos do flagra despertaram a atenção dos internautas ao descobrirem mais informações ideológicas sobre o ex-candidato a vereador pelo Podemos em Niterói.

O passeio com Bernardo gerou polêmica por seu histórico no grupo MBL, um movimento político liberal-conservador brasileiro ligado à direita, enquanto Ana Paula se declara militante de esquerda. A informação causou uma confusão na rede social X.

Para tentar aliviar as especulações e críticas, o ex-candidato a vereador de Niterói deixou de seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas manteve Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, na sua lista de amigos | Foto: Divulgação

Ao viralizarem as fotos dos paparazzi, o perfil do niteroiense começou a circular pela internet, fazendo-o ganhar um bom número de seguidores em pouco tempo. Para tentar aliviar as especulações e críticas, o ex-candidato a vereador de Niterói deixou de seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas manteve Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, na sua lista de amigos. Bernardo também segue a própria Ana Paula, mas a milionária não retribuiu a amizade virtual.

Bernardo, de 42 anos, é um empresário que iniciou a sua carreira empreendedora na loja de motos do pai.

Em 2021, o niteroiense decidiu entrar na política como candidato, mas, antes desse passo importante, Bernardo foi líder de algumas manifestações a favor da Lava Jato e do impeachment da presidente Dilma. Atualmente, ele ocupa um cargo na área administrativa e de assistência da SECEC-RJ, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.