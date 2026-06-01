Rapper gonçalense Orochi tem veículos de luxo atacados com pedradas no Rio

O rapper gonçalense Flávio César Costa de Castro, conhecido popularmente como Orochi, revelou, nas redes sociais, que seus carros de luxo, uma Ferrari e uma McLaren, foram danificados por uma mulher que teria invadido sua casa, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (31). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

No total, os automóveis custam cerca de R$ 9 milhões. Orochi contou que a suspeita foi até a residência e jogou pedras contra os carros, que estavam parados na frente da casa. O artista divulgou imagens que mostram o estado de destruição em que os veículos ficaram após o ataque.

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Para o rapper, o crime teria sido motivado por “inveja”, e ele alegou que a polícia foi acionada depois do ocorrido. Segundo ele, a suspeita continuou sentada em frente à casa, com os “braços cruzados”, depois de atirar pedras nos carros.

Porém, o artista não divulgou a identidade da mulher.

Em um dos vídeos, aparece a McLaren azul, que custa aproximadamente R$ 5,5 milhões, com os vidros quebrados e outros danos na estrutura.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e que está realizando diligências para apurar o caso.