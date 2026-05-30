Ex-BBB se revolta após ser barrada em restaurante nos EUA

A influenciadora digital e ex-BBB, Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, se revoltou nas redes sociais após ser impedida de entrar em um restaurante em Miami, nos EUA. Bia comentou que foi barrada devido a vestimenta "sexy" que usava.

Bia, que está viajando pelo país norte-americano, estava em Miami na companhia de um amigo, quando os dois foram barrados de entrar no restaurante que queriam conhecer.

Enquanto o jovem vestia uma regata branca, a ex-participante do BBB24 usava um biquíni coberto com um vestido de tule transparente, que deixava o corpo da famosa à mostra. Segundo ela, alguns estabelecimentos têm um “código de etiqueta” que proíbe peças curtas e transparentes.

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“Sendo barrados porque ele está com uma regatinha e eu estou com um vestido mais transparente… Mas o que tem, gente? É praia”, reclamou Bia. “Vocês sabiam que muitos lugares aqui tem um ‘filtro de vestimenta’ e barram quem deixa a pele muito exposta, por exemplo?”, completou.

Nos stories, ela mostrou que acabou indo comer em outro lugar após ser barrada no restaurante. “A gente queria ir em outros restaurantes conhecer, só que aqui tem uma política que você não pode, dependendo do ambiente, você não pode entrar de regata. A roupa que eu tô tem uma leve transparência, um pouco sexy, eu não podia entrar. Eu fiquei passada. [Para eles] Eu estou desnuda”, disse.

Nas redes sociais, muita gente criticou a roupa escolhida por Bia do Brás para o passeio. “É impressionante como a vulgaridade virou moda”, disse um perfil. “Desnecessária essa roupa”, afirmou outro. “Será que é só isso que o Brasil tem pra mostrar?”, lamentou uma internauta.