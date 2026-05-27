Marjorie Estiano fala em podcast sobre decisão de não ter filhos

"Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes", disse Marjorie - Foto: Reprodução/Instagram

"Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes", disse Marjorie - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Marjorie Estiano, de 44 anos, comentou assuntos como maternidade e relações familiares em sua participação no podcast "Isso não é uma sessão de análise", comandado por Vera Iaconelli, que foi ao ar nessa terça-feira (26). No bate-papo, a artista afirmou que nunca teve o desejo de ser mãe e ter filhos, ainda fez relação entre a decisão tomada e a dinâmica vivida entre ela e os pais durante a juventude.

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"Nunca [pensei nisso]. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: 'Não quero ter filhos. Não é bom isso, isso não é legal, não quero ter'", afirmou a atriz.

De acordo com Marjorie, os conflitos vividos com a mãe, Marilene Oliveira, deixaram marcas, especialmente durante o período em que decidiu sair de casa e mudar para São Paulo, mudança que contrariava a vontade da matriarca. A artista chegou a contar que ficou um tempo sem falar com Marilene e que só retomou o contato ao revisitar essas questões na terapia.

Logo depois, a ex-global defendeu a importância do autoconhecimento e defendeu que o processo terapêutico ajuda os indivíduos a entenderem as suas próprias emoções e seus mecanismos de defesa.

Ao longo da entrevista, a atriz também afirmou que, por um período, ela não só rejeitava a ideia da maternidade, mas como também todos os tipos de vínculos afetivos considerados tradicionais pela sociedade.

"Rejeitava o romantismo e tudo que fosse mais amoroso e afetivo nas minhas relações", comentou. "Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes", acrescentou Marjorie.

A artista explicou que, hoje, ela enxerga esse comportamento como parte de um mecanismo de defesa emocional. Além de deixar claro que não associa a ideia de família ao modelo convencional, defendendo que a relação que construiu com o namorado e amigos é a formação de uma família.