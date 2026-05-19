Velório de Noca da Portela acontece na quadra da escola, em Madureira

O artista marcou uma geração de sambistas e virou um grande exemplo - Foto: Reprodução/Instagram

O artista marcou uma geração de sambistas e virou um grande exemplo - Foto: Reprodução/Instagram

O corpo do cantor e compositor Noca da Portela está sendo velado na manhã desta terça-feira (19), na quadra da escola, localizada em Madureira, Zona Norte do Rio. A Portela decretou luto oficial pela morte de um dos grandes nomes da instituição e integrante da velha guarda da agremiação.

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Noca morreu no último domingo (17) e desde então recebeu diversas homenagens de sambistas de diferentes escolas. O cantor estava internado desde o dia 30 de abril e a causa da morte não foi divulgada.

A previsão é que a cerimônia se estenda até às 14h, para que amigos, familiares e fãs tenham mais tempo de se despedir. O local está decorado por coroas de flores enviadas por amigos e por outras escolas de samba

Nascido em Minas Gerais, Osvaldo Alves Pereira mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, tornando-se um verdadeiro carioca de alma. O artista marcou uma geração de sambistas e virou um grande exemplo.