Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro, em Itaboraí (veja o vídeo)

Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro - Foto: Divulgação

Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro - Foto: Divulgação

Nicole Bahls recebeu os influenciadores Rico Melquiades e Patixa Teló em sua fazenda, em Itaboraí) na tarde desta sexta-feira (17), mas quem acabou roubando a cena foi a própria anfitriã.

Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro | Foto: Divulgação

Em meio a um momento descontraído ao lado dos convidados, a apresentadora foi surpreendida por uma vaca, levou uma cabeçada do animal e acabou caindo dentro do bebedouro de água e surpreendeu os convidados.

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A situação inusitada aconteceu enquanto Patixa cantava, e Rico não perdeu a chance de brincar com o momento, dizendo que foi a cantoria que fez a vaca empurrar Nicole. Mas apesar do susto, a cena divertiu os internautas e provocou milhares de visualizações.





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