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Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro, em Itaboraí (veja o vídeo)

A apresentadora recebeu os influenciadores Rico Melquiades e Patixa Teló

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de abril de 2026 - 18:10
Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro
Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro -

Nicole Bahls recebeu os influenciadores Rico Melquiades e Patixa Teló em sua fazenda,  em Itaboraí) na tarde desta sexta-feira (17), mas quem acabou roubando a cena foi a própria anfitriã.

Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro
Nicole Bahls leva cabeçada de vaca, é arremessada e cai em bebedouro |  Foto: Divulgação

Em meio a um momento descontraído ao lado dos convidados, a apresentadora foi surpreendida por uma vaca, levou uma cabeçada do animal e acabou caindo dentro do bebedouro de água e surpreendeu os convidados.

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A situação inusitada aconteceu enquanto Patixa cantava, e Rico não perdeu a chance de brincar com o momento, dizendo que foi a cantoria que fez a vaca empurrar Nicole. Mas apesar do susto, a cena divertiu os internautas e provocou milhares de visualizações.


Autor: Divulgação | Descrição:

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Nicole Bahls leva cabeçada de uma vaca

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