Cantor Toni Garrido se envolve em acidente e deixa PM ferido na Lapa

O cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, se envolveu em um acidente de trânsito na Lapa, na noite deste sábado (11), que deixou um agente do programa Segurança Presente, policial militar, com fraturas em dois dedos do pé. O caso ocorreu após o carro do artista trafegar na contramão e atingir o agente durante uma abordagem na Rua dos Arcos.



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De acordo com a Secretaria de Governo, que responde pelo Segurança Presente, “durante baseamento preventivo,a equipe identificou um veículo trafegando na contramão em direção à Fundição Progresso. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor não obedeceu às ordens da equipe e atingiu um dos agentes”.

Na noite deste sábado, o artista se apresentou com o Cidade Negra na Fundição Progresso.

A vítima passou por exames de corpo de delito e a ocorrência foi registrada na 5ª DP (Centro), onde o cantor prestou depoimento. Tony foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e liberado.

Na unidade policial, o cantor contou que entrou em um posto e atravessou a Avenida Mem de Sá para continuar o trajeto em direção ao evento, pelo único caminho que afirmou conhecer. Revelou também que dirigia muito devagar, aproximadamente 5 km/h, quando avistou os policiais, parou o veículo voluntariamente, com o vidro aberto, para cumprimentá-los.

Sobre o acidente, Tony disse que durante a conversa com um dos agentes, escutou uma reação de dor e quando olhou, o outro agente já estava caído, nesse momento foi informado que a roda do carro estava sob o pé do policial.

O agente foi medicado e liberado, de acordo com a direção do Hospital Central da Polícia Militar.