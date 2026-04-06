Jonas Sulzabach, ex-bbb, sofre acidente de carro

O ex-participante do Big Brother Brasil, Jonas Sulzbach, se envolveu em um acidente de trânsito na noite de ontem (5), na Avenida dos Autonomistas, na Zona Oeste de São Paulo. A colisão, embora sem vítimas, ganhou repercussão após versões diferentes surgirem nas redes sociais.

Segundo Jonas, o impacto foi leve e não causou maiores complicações. Por isso, ele afirmou que a situação foi resolvida ainda no local, com troca de contatos entre as partes envolvidas. “Ontem realmente encostei num carro, mas foi bem de leve. É só pedir pra ele mandar a foto do carro dele, pra mostrar o amassado leve que foi. E foi resolvido tudo na hora. Meu amigo trocou contato com ele e vou pagar o prejuízo”, afirmou.

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Já o motorista do outro veículo apresentou uma versão diferente dos fatos. Ele confirmou que ninguém se feriu, embora tenha apontado danos no carro e uma demora na reação após a batida. “Não foi grave, sem vítima… Apenas bateu no meu carro no trânsito, demorou a parar. Estava com a mãe e um amigo”, relatou.

Além disso, o homem identificado como Marcos Silva, destacou que atua com transporte executivo, o que torna o veículo essencial para o trabalho. Nesse sentido, ele aguarda o ressarcimento prometido antes de iniciar o conserto. Apesar de não haver registro de feridos, o caso segue repercutindo, devido as versões distintas apresentadas pelo envolvido.