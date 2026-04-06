A Feira do Livro 2026 divulga primeira lista de convidados com 56 autores brasileiros e estrangeiros

Está no calendário oficial de São Paulo: o feriadão de Corpus Christi é o momento de celebrar o livro e a cidade, ocupando a rua com autores, editores, livreiros e leitores. A Feira do Livro, festival a céu aberto e gratuito, realizado na praça Charles Miller, anuncia os primeiros nomes confirmados na programação oficial de sua quinta edição e começa a contar uma nova história.

Se em 2025 a curadoria relembrou os 40 anos de democracia no país, neste ano a programação oficial celebra a literatura latino-americana e seus diálogos com o Brasil.

Durante nove dias, o festival literário paulistano levará para o Pacaembu mais de 250 convidados para debates, oficinas, contações de histórias, sessões de autógrafos e outras atividades totalmente gratuitas em torno do livro e da leitura. Os três palcos da programação oficial e os três Tablados Literários da programação paralela reunirão destaques da literatura, da poesia e da não ficção brasileira e internacional, com forte presença de autores da América do Sul.

Editoras, livrarias e instituições comprometidas com o livro e a leitura — já são 156 os expositores confirmados até o momento — vão apresentar sua produção em estandes espalhados pelos 15 mil metros quadrados da praça Charles Miller, recebendo estudantes, famílias, professores, turmas de amigos, bibliomaníacos, curiosos e outros tipos paulistanos e de todo o Brasil que se reúnem anualmente n’A Feira do Livro para ouvir e contar boas histórias sob o sol do outono.

Dos best-sellers internacionais às edições feitas à mão, A Feira do Livro busca trazer para o público as centenas de possibilidades que um livro abre para o leitor.

Criada em 2022 a partir de contribuições de editores e livreiros, A Feira do Livro é uma realização da Associação Quatro Cinco Um, organização voltada para a difusão do livro no Brasil, da Maré Produções, empresa especializada em exposições de arte, e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. Tem patrocínio Ouro do Mercado Livre e da Motiva, patrocínio Prata da Prefeitura de São Paulo, e apoio do Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga e enjoei. A relação final de patrocinadores, apoiadores e parceiros será divulgada ao longo das próximas semanas.

Destaques da programação

Desde as suas primeiras edições, o castelhano em diferentes sotaques marcou a programação oficial d’A Feira do Livro. Em 2026, grandes nomes e promessas literárias de países da América do Sul vão dialogar com leitores e autores brasileiros. A divulgação da programação completa, com horários, datas e participantes, será feita nas próximas semanas.

Da Colômbia, Pilar Quintana lança no Brasil seu esperado novo romance e Mario Mendoza conecta São Paulo a uma Bogotá noir. O pensamento indígena, sempre presente na programação do festival, terá uma representante mapuche, Daniela Catrileo, do Chile. Andrés Montero, também chileno, leva ao Pacaembu um verdadeiro produto de exportação do continente: a oralidade e elementos fantásticos. A ensaísta argentina radicada no Rio de Janeiro Paula Sibilia, que reflete sobre consumo, tecnologia e subjetividade em nossos dias; a escritora Bárbara Belloc, também argentina, que explora as fronteiras entre ficção, memória e loucura; e a ficcionista uruguaia Inés Bortagaray completam o grupo de convidados sul-americanos anunciados até o momento.

A atmosfera solar d’A Feira do Livro promete ganhar tons mais sombrios, pelo menos em algumas mesas da programação oficial, dedicadas à literatura noir. Os fãs de thrillers, suspenses e dramas psicológicos terão grandes representantes n’A Feira do Livro 2026: a irlandesa Liz Nugent, em visita inédita ao país, o colombiano Mario Mendoza e o carioca Alberto Mussa, autor de uma história sobre um crime ambientado na Zona Norte do Rio. A visita de Liz Nugent tem apoio da Cultúr Éireann.

Ainda na lista de convidados internacionais, o romancista italiano Sandro Veronesi se apresenta pela primeira vez na cidade, numa rara oportunidade de encontro com seus fãs paulistanos. A norte-americana Tracy Mann lança n’A Feira do Livro suas memórias dos tempos de movimento hippie na Bahia dos anos 1970.

Brasilidade

Entre os autores nacionais, a curadoria aposta em encontros que cruzam a ficção e a não ficção em diferentes gêneros literários, gerações, sensibilidades e origens, dos imortais e premiados aos estreantes.

Entre os autores consagrados, os cariocas Ana Maria Machado e Nei Lopes e o mineiro — Prêmio Camões — Silviano Santiago confirmaram presença n’A Feira do Livro e devem repassar sua trajetória de décadas em encontros memoráveis com o público.

Mesas de biografias sempre são esperadas em festivais literários, e neste ano A Feira do Livro vai promover encontros especiais com biógrafos de grandes figuras da vida brasileira. Autor de clássicos do gênero, o jornalista Fernando Morais lança no Pacaembu o segundo volume de sua biografia sobre o presidente Lula. Pedro Bial vai falar da vida de Isabel Salgado, estrela olímpica da seleção brasileira de vôlei. Adriana Negreiros apresenta sua biografia da comediante Dercy Gonçalves. Um dos biógrafos convidados, o mineiro João Pombo Barile, vai conversar com o próprio biografado no palco d’A Feira do Livro: o crítico literário Silviano Santiago.

Autores populares e influentes como o historiador Luiz Antonio Simas e os romancistas Jeferson Tenório e Carla Madeira, que lotaram a plateia em edições anteriores, retornam ao festival.

Núcleo forte da programação oficial, a literatura contemporânea brasileira terá um grupo relevante de autores convidados, representativo do bom momento da ficção no país: Cristhiano Aguiar, Vanessa Barbara, Mariana Salomão Carrara, Noemi Jaffe, Giovana Madalosso, Chico Mattoso, Daniel Munduruku, Natércia Pontes, Lilian Sais, Bianca Santana e Natalia Timerman estão entre os confirmados até o momento. Ian Uviedo e Maria Brant representam os estreantes na literatura brasileira.

Na poesia, os nomes anunciados nesta primeira leva são o carioca Eucanaã Ferraz e o paulista Ricardo Domeneck.

Não ficção

Além das mesas propriamente literárias, a não ficção também tem destaque na programação oficial e põe em debate temas relevantes da cultura, da sociedade e da vida privada, como o luto e a memória, abordados nos livros dos convidados Camila Appel, jornalista, e Fernando José de Almeida, educador — ambos com obras sobre a morte, mas por diferentes perspectivas. Maria Rita Kehl e Gabriel Tupinambá promovem o diálogo da literatura com a psicanálise.

Um dos núcleos temáticos focaliza a vida noturna paulistana em diferentes momentos históricos: do pioneirismo da cultura LGBTQIA+ no Ferro’s Bar, reduto da comunidade lésbica paulistana dos anos 1960, retratado por Julia Kumpera, às cenas da disco, do rock e do bate-estaca techno dos anos 1990 e 2000 dos jornalistas Erika Palomino, Gaía Passarelli e Camilo Rocha. A veia boêmia da cidade ainda será homenageada pela ficção, nas palavras do escritor Reinaldo Moraes, que lança n’A Feira do Livro um romance sobre noitadas sem fim em São Paulo.

Na mesa sobre alimentação, que tem presença cativa n’A Feira do Livro desde a primeira edição, a antropóloga Inara Nascimento, a pesquisadora Rute Costa e a chef paulistana Bel Coelho discutem a presença indígena e negra na culinária brasileira.

Questões urgentes da vida contemporânea também serão levadas aos palcos d’A Feira do Livro, como educação midiática, com Januária Cristina Alves; desigualdade econômica, com o geógrafo Kauê Lopes dos Santos; e a emergência climática, com Luiz Villares e Ricardo Abramovay.

A primeira lista de convidados ainda inclui nomes de destaque nas artes visuais, com o mineiro Eustáquio Neves; nos quadrinhos, com Dani Marino e Gabriela Borges, do projeto Mina de HQ; e nas artes e ofícios do livro, com o designer paulistano Gustavo Piqueira.

A curadoria d’A Feira do Livro é feita a partir de sugestões dos expositores e do público, dos jornalistas e colunistas da Quatro Cinco Um e de parceiros institucionais, sob coordenação do diretor geral Paulo Werneck e da assistente de curadoria Maria Clara Villas. O projeto arquitetônico e a direção de arte são do diretor geral Álvaro Razuk, da Maré Produções. A coordenação geral d’A Feira do Livro é da diretora executiva Mariana Shiraiwa.

As mesas da programação oficial acontecem no Palco da Praça, montado no meio d’A Feira do Livro; no Auditório Armando Nogueira, do Museu do Futebol, parceiro de primeira hora do festival literário; e também no Espaço Rebentos, palco da programação para crianças, ainda não divulgada.

Nas próximas semanas, novos nomes da programação oficial devem ser anunciados, assim como a grade completa de debates, que deverá reunir cerca de 170 autores. A programação paralela, que acontece nos Tablados Literários — pequenos palcos espalhados pela Feira do Livro — e é feita pelos expositores, será divulgada em seguida. O festival literário paulistano ainda tem uma programação de oficinas e atividades em torno da cultura do livro.

O acesso a todos os palcos d’A Feira do Livro é gratuito, dentro dos limites de capacidade de cada espaço, e não tem nenhum tipo de ingresso ou catraca.

A Feira do Livro 2025 reuniu 80 mil pessoas durante nove dias de realização, tendo recebido 250 convidados na programação oficial e 150 expositores, entre editoras, livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura.

Confira todos os autores confirmados até agora:

Adriana Negreiros

Alberto Mussa

Ana Maria Machado

Andrés Montero (Chile)

Bárbara Belloc (Argentina)

Bel Coelho

Bianca Santana

Camila Appel

Camilo Rocha

Carla Madeira

Chico Mattoso

Cristhiano Aguiar

Dani Marino

Daniel Munduruku

Daniela Catrileo (Chile)

Erika Palomino

Eucanaã Ferraz

Eustáquio Neves

Fernando José de Almeida

Fernando Morais

Gabriel Tupinambá

Gabriela Borges

Gaía Passarelli

Giovana Madalosso

Gustavo Piqueira

Ian Uviedo

Inara Nascimento

Inés Bortagaray (Uruguai)

Januária Cristina Alves

Jeferson Tenório

João Pombo Barile

Julia Kumpera

Kauê Lopes dos Santos

Lilian Sais

Liz Nugent (Irlanda)

Luiz Antonio Simas

Luiz Villares

Maria Brant

Maria Rita Kehl

Mariana Salomão Carrara

Mario Mendoza (Colômbia)

Natalia Timerman

Natércia Pontes

Nei Lopes

Noemi Jaffe

Paula Sibilia (Argentina)

Pedro Bial

Pilar Quintana (Colômbia)

Reinaldo Moraes

Ricardo Abramovay

Ricardo Domeneck

Rute Costa

Sandro Veronesi (Itália)

Silviano Santiago

Tracy Mann (EUA)

Vanessa Barbara

A Feira do Livro

A Feira do Livro é gratuita e realizada ao ar livre, na praça Charles Miller, no bairro paulistano do Pacaembu, ocupando uma área de mais de 15 mil metros quadrados, normalmente dedicada à circulação e ao estacionamento de carros. Suas estruturas incluem seis palcos para receber mesas literárias e outras atividades, uma livraria oficial para as sessões de autógrafos, um espaço de oficinas e tendas ocupadas pelos expositores. Os espaços de convivência são uma novidade desta quinta edição, que foram projetados para servir como pequenas pracinhas, com cadeiras e bancos para o público descansar e ler um livro.

As 156 editoras, livrarias e instituições socioculturais inscritas até o momento para participar d’A Feira do Livro 2026 vão ocupar três tipos de espaços expositivos: bancadas, que ficam na Praça das Bancadas; as ilhas, espaços um pouco maiores que as bancadas e que ficam agrupadas na Tenda das Ilhas; e as tendas individuais, que podem ser ocupadas por um ou mais expositores e são organizadas em “quadras”, criando vielas para circulação do público.

A rotatória central abriga a Praça do Telão. Ali o público pode acompanhar as atividades que acontecem no Palco da Praça, estendendo uma canga ou se acomodando nas cadeiras dispostas no local. Há também a Praça de Alimentação, que oferece opções variadas de comidas e bebidas.

O festival conta ainda com um espaço de acomodação sensorial, destinado a acolher o público neurodiverso que precise de apoio para se regular, num ambiente mais tranquilo. Esse Espaço de Descompressão foi reconhecido com o selo Amigo da Pessoa com TEA, do Governo do Estado de São Paulo. O festival terá ainda a presença de duas Unidades Móveis de Atendimento, em parceria com a Coordenação Municipal de Políticas para LGBTI+, sendo uma unidade de apoio ao público LGBTI+ e outra para Atendimento às Mulheres, que amplia a rede de proteção na cidade de São Paulo, garantindo o acesso aos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

Há também um espaço para imprensa. A assessoria de imprensa é realizada pela a4&holofote.

Espaço Rebentos

O Espaço Rebentos, palco infantil d'A Feira do Livro, sucesso em 2025, chega à sua segunda edição, com programação voltada principalmente para crianças de quatro a nove anos, mas sem deixar outras faixas etárias de fora. O espaço acolhe pequenos leitores e seus acompanhantes, com palco, área de leitura, espaço para oficinas e autógrafos. No interior da tenda, serão distribuídas credenciais especialmente feitas para as crianças.

Tablados Literários

Os Tablados Literários — três palcos que compõem a programação paralela, feita em parceria com os expositores — são distribuídos ao longo da praça. O projeto iniciado em 2024 continua pelo terceiro ano consecutivo abrigando bate-papos, lançamentos e outras atividades que contribuem para o movimento ao longo do dia n’A Feira do Livro.

Patrocínios, apoios e parcerias

A Feira do Livro é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, da Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos dedicada à difusão do livro e da leitura no Brasil, e da Maré Produções, empresa especializada em exposições e feiras culturais.

A edição de 2026 tem patrocínio Ouro do Mercado Livre e da Motiva, e patrocínio Prata da Prefeitura de São Paulo, que reforçam seu compromisso com o acesso à cultura, à leitura e à democratização do conhecimento. Conta ainda com o apoio do Pinheiro Neto Advogados, do Instituto Ibirapitanga e do enjoei, além de apoio institucional do Museu do Futebol junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Cultúr Éireann, do Ernesto Tzirulnik Advocacia e da ArPa. A visibilidade e a difusão d’A Feira do Livro 2026 são ampliadas por meio de parcerias de mídia com a Folha de S.Paulo, UOL, JCDecaux, Piauí, Nexo e PublishNews, que potencializam o alcance do evento.

Serviço

A Feira do Livro 2026

30 de maio a 7 junho

Local: Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo

https://www.afeiradolivro.com.br/

https://www.instagram.com/afeiradolivro/