Toguro promove doação de ovos de Páscoa na comunidade do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo

O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, realizou na última quinta-feira (2), uma ação solidária no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ao todo, mais de 2 mil ovos de Páscoa foram entregues para moradores da comunidade, com foco nas crianças, que participaram da distribuição e receberam os ovos de chocolates em clima de celebração da Páscoa.

Leia também:

São Gonçalo vai ganhar mais uma unidade de saúde no Coelho

Mega-Sena sorteia neste sábado (4) prêmio acumulado em R$ 10 milhões





Toguro esteve presente durante a entrega e interagiu com o público. O influenciador também promoveu a distribuição dos ovos de Páscoa em comunidades de São Paulo e no Sul do país totalizando 8 mil ovos distribuídos pelo Brasil.