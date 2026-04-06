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Toguro promove doação de ovos de Páscoa na comunidade do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo

Toguro esteve presente durante a entrega e interagiu com o público

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de abril de 2026 - 10:36
O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro
O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro -

O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, realizou na última quinta-feira (2), uma ação solidária no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ao todo, mais de 2 mil ovos de Páscoa foram entregues para moradores da comunidade, com foco nas crianças, que participaram da distribuição e receberam os ovos de chocolates em clima de celebração da Páscoa.

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Toguro esteve presente durante a entrega e interagiu com o público. O influenciador também promoveu a distribuição dos ovos de Páscoa em comunidades de São Paulo e no Sul do país totalizando 8 mil ovos distribuídos pelo Brasil. 

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