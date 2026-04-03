Ator Mauro Mendonça comemora 95 anos em hospital

Ator comemorou 95 anos ao lado da família - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Ator comemorou 95 anos ao lado da família - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O ator Mauro Mendonça celebrou seus 95 anos nesta quinta-feira (2) enquanto permanecia internado em um hospital. A comemoração foi registrada e compartilhada pela mulher do artista, a também atriz Rosamaria Murtinho, em uma postagem nas redes sociais.



“Aniversário do Mauro, que estava internado. Então, a comemoração foi no hospital. Família Mendonça reunida para festejar o patriarca”, escreveu na legenda.

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A pequena e singela comemoração reuniu os filhos do casal. Nos comentários, vários famosos registraram suas felicitações e desejo pela recuperação de Mauro.

“Um grande beijo para esse amigo especial. Melhoras”, escreveu Ary Fontoura. “Feliz família! Beijo no Mauro e que Deus o proteja”, disse Susana Vieira. “Maurão amado, feliz aniversário! Muita saudade de você”, comentou Patrícia Pillar.

O ator Mauro Mendonça é natural de Ubá, em Minas Gerais, e nasceu no dia 2 de abril de 1931. O artista estreou na TV Globo em 1973 e somou mais de 40 novelas na emissora durante a carreira.