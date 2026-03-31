Ex-deputada federal Joice Hasselmann compartilha fotos de biquíni

A jornalista e ex-deputada, Joice Hasselmann, de 48 anos, postou fotos de biquíni pouco antes de ir à piscina, no último domingo (29). Em uma publicação nas redes sociais, Joice disse que posou para as fotos momentos antes de renovar o bronzeado.

Leia também:

Projeto de lei que aumenta a licença-paternidade para 20 dias deve ser sancionada nesta terça (31)

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

"Antes de pegar meus 30 minutos de sol, tinha pose. Desliza para ver. Hoje de rosinha", comentou.

Há um certo tempo a ex-deputada compartilha sobre sua rotina saudável com alimentação e treinos, nas redes sociais com os seguidores. "Eu era insegura e ansiosa. Hoje, sou confiante, com uma autoestima lá nas alturas", disse Joice. Joice Hasselmann exerceu o cargo de deputada federal entre os anos de 2019 e 2023.