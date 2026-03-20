Bruna Biancardi comenta ataques contra as filhas nas redes sociais

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar sobre os ataques dos quais as filhas, Mavie, de 2 anos e Mel, de 8 meses, estão sendo alvo na internet. As meninas são fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. Bruna foi motivada a desabafar com o público depois dos rumores de que Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de 1 ano e 8 meses, também filha do atleta, precisou deixar a casa onde morava depois que fãs da influenciadora vazaram seu endereço.

"Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho", começou a influenciadora, ao compartilhar no stories do Instagram diversas montagens feitas por internautas sobre as três crianças filhas de Neymar.

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"Todos os lados recebem ataques. Eu não fico falando disso porque graças a Deus ocupo os meus dias com outras coisas. Mas, acho curioso o fato de não ver matérias sobre esse tipo de crime em nenhum lugar. Deve ser porque eu nunca quis amizade com um jornalista de programa de fofoca", disse Bruna.

"Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor. Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e precisa acabar", encerrou.

Resposta de Leo Dias

Também no Instagram, o jornalista Leo Dias respondeu a afirmação de Biancardi sobre os ataques sofridos não virarem notícia. "Bruna Biancardi, talvez a sua memória seja seletiva, mas vamos ajudá-la a lembrar de todas as vezes em que publicamos matérias a respeito das denúncias que você fez quando suas filhas foram atacadas", escreveu. Logo em seguida, ele publicou links com matérias sobre o tema, entre o período de janeiro do ano passado até fevereiro deste ano.

"Quando você diz que não fala sobre o assunto porque 'ocupa seu dia com outras coisas' é uma pena... Você poderia estar usando esse tempo para denunciar formalmente à Justiça esses ataques criminosos. Aliás, sua assessora pediu colaboração para mapear as páginas envolvidas e nós prontamente atendemos", continuou.

"Já sabemos como você funciona: descredibiliza o papel do jornalista de celebridades, desmente o trabalho. O 'jornalista de fofoca' está aqui para ajudar a descobrir quem está por trás desses ataques, inclusive os direcionados às suas filhas. E vou até o fim", encerrou o jornalista.