‘Chico Xavier em Pessoa’ ocupa o palco de teatro em Icaraí
Espetáculo emocionante revive os palcos do mestre da espiritualidade e da fé
Um espetáculo emocionante, sensível e profundamente humano que convida o público a uma experiência de reflexão, fé, amor e espiritualidade. Assim é “Chico Xavier em Pessoa”, um solo teatral que retrata, com delicadeza e profundidade, a trajetória, os pensamentos e a missão espiritual de um dos maiores médiuns da história do Brasil. A montagem não é apenas uma biografia, é um encontro íntimo com a essência de Francisco Cândido Xavier, suas dúvidas, sua humildade, sua caridade e sua conexão com o plano espiritual.
O espetáculo é estrelado por Renato Prieto, que interpretou o personagem André Luiz no filme Nosso Lar, sucesso absoluto de público no cinema brasileiro. No palco, Renato entrega uma atuação intensa, sensível e espiritualizada, que emociona e transforma plateias por onde passa.
Consagrado nacionalmente, o espetáculo já foi aplaudido por mais de 500 mil pessoas em todo o Brasil, consolidando-se como uma das mais importantes montagens teatrais de temática espiritual do país.
No palco, o público acompanha reflexões sobre vida, morte, propósito, perdão, amor ao próximo e espiritualidade, em uma narrativa construída com respeito, poesia e profundidade emocional, acessível tanto ao público espírita quanto a qualquer pessoa em busca de sentido, conforto e conexão interior. “Chico Xavier em Pessoa” é mais do que um espetáculo: é uma experiência de luz, consciência, emoção e humanidade.
Serviço
Peça: Chico Xavier em Pessoa
Local: Teatro Eduardo Kraichete (AMF)
Endereço: Avenida Roberto Silveira, 123 Icaraí - Niterói.
Dias: 10, 11 e 12 de abril (De sexta a domingo).
Horário: 19h.
Vendas: https://www.olhaoingresso.com.br
Informações: (21) 965028821
Produção local: Iniciato Produções e Marketing
Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera
Classificação: 14 anos
Duração: 60 minutos
Classificação Indicativa: Livre.