‘Chico Xavier em Pessoa’ ocupa o palco de teatro em Icaraí

Consagrado nacionalmente, o espetáculo já foi aplaudido por mais de 500 mil pessoas - Foto: Divulgação

Consagrado nacionalmente, o espetáculo já foi aplaudido por mais de 500 mil pessoas - Foto: Divulgação

Um espetáculo emocionante, sensível e profundamente humano que convida o público a uma experiência de reflexão, fé, amor e espiritualidade. Assim é “Chico Xavier em Pessoa”, um solo teatral que retrata, com delicadeza e profundidade, a trajetória, os pensamentos e a missão espiritual de um dos maiores médiuns da história do Brasil. A montagem não é apenas uma biografia, é um encontro íntimo com a essência de Francisco Cândido Xavier, suas dúvidas, sua humildade, sua caridade e sua conexão com o plano espiritual.

O espetáculo é estrelado por Renato Prieto, que interpretou o personagem André Luiz no filme Nosso Lar, sucesso absoluto de público no cinema brasileiro. No palco, Renato entrega uma atuação intensa, sensível e espiritualizada, que emociona e transforma plateias por onde passa.

Consagrado nacionalmente, o espetáculo já foi aplaudido por mais de 500 mil pessoas em todo o Brasil, consolidando-se como uma das mais importantes montagens teatrais de temática espiritual do país.

No palco, o público acompanha reflexões sobre vida, morte, propósito, perdão, amor ao próximo e espiritualidade, em uma narrativa construída com respeito, poesia e profundidade emocional, acessível tanto ao público espírita quanto a qualquer pessoa em busca de sentido, conforto e conexão interior. “Chico Xavier em Pessoa” é mais do que um espetáculo: é uma experiência de luz, consciência, emoção e humanidade.

Serviço

Peça: Chico Xavier em Pessoa

Local: Teatro Eduardo Kraichete (AMF)

Endereço: Avenida Roberto Silveira, 123 Icaraí - Niterói.

Dias: 10, 11 e 12 de abril (De sexta a domingo).

Horário: 19h.

Vendas: https://www.olhaoingresso.com.br

Informações: (21) 965028821

Produção local: Iniciato Produções e Marketing

Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Classificação Indicativa: Livre.