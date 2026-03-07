Ator Marcos Palmeira tem carro roubado durante festa da Globo

Nessa semana aconteceu a confraternização do elenco da novela "Três Graças", nova dramaturgia da Rede Globo. Mas o que seria um dia de comemoração, acabou sendo uma dor de cabeça para pelo menos um dos integrantes do elenco. Após sair da festa, que aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, o ator Marcos Palmeira, percebeu que teve seu carro furtado.

Palmeira, que interpreta Joaquim na trama, chegou ao local dirigindo seu próprio veículo e acompanho da mulher, a documentarista Gabriela Gastal. Ao deixar o bar onde aconteceu o encontro, no entanto, percebeu que o carro havia sumido.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o caso foi registrado como furto na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara). Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A assessoria do ator confirmou o ocorrido. "O carro era um SW4 e tinha seguro", informou a equipe.

A reunião do elenco aconteceu para celebrar o capítulo 100 da novela e também o bom desempenho da produção, que vem registrando repercussão positiva entre o público.