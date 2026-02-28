Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Morre Dennis Carvalho, ícone da televisão brasileira, aos 78 anos

Ator e diretor teve carreira marcada por muitos sucessos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de fevereiro de 2026 - 13:38
A relação de Dennis com a televisão começou em meados da década de 1960 -

O ator e diretor Dennis Carvalho, morreu neste sábado (28) no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, que confirmou a morte, sem divulgar a causa. 

Em dezembro de 2022, Dennis já havia sido hospitalizado com septicemia, mas recebeu alta após melhora no quadro clínico.

Carvalho teve uma carreira marcada por importantes contribuições na frente das câmeras e na direção. Começou na TV Paulista e TV Tupi na década de 1960 e chegou à TV Globo em 1975, inicialmente como ator na novela “Roque Santeiro”, que acabou censurada. Sua primeira experiência como diretor ocorreu em “Locomotivas” (1977), durante as últimas semanas da novela, e consolidou sua trajetória como profissional multifacetado. Na TV Globo, dirigiu 36 novelas e atuou em 28 produções. 


Dennis Carvalho deixa três filhos: Leonardo, Tainá e Luíza. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

