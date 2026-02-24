Esposa de Alberto Cowboy revelou que família tem recebido ameaças na internet

A esposa de Alberto Cowboy, integrante do BBB 26, Priscilla Monroy, revelou que a família vem recebendo ameaças e ataques após os embates entre o brother e Ana Paula Renault no reality show. A revelação foi feita no Instagram, nesta segunda-feira (23), e ela ainda lamentou que os limites ultrapassaram o entretenimento e disse que tomará atitudes sobre o caso.

"Diante dos últimos acontecimentos dentro da casa, sei que muitos estão formando opiniões sobre quem está certo ou errado. Meu papel aqui não é julgar falas ou atitudes, até porque já deixamos claro que, em nenhum momento, o Alberto fez xingamentos direcionados a familiares de qualquer participante. Não vou me estender quanto a isso, porque nas redes do Alberto estamos mencionando absolutamente tudo, sem tirar de contexto, como muitos perfis estão fazendo", escreveu.

"O que quero trazer aqui é que quem vive o jogo aqui fora, ao lado deles, também acaba exposto a críticas e opiniões sobre o que acontece lá dentro. E opiniões, eu aceito. Sempre aceitarei. Ameaças, não. Nas últimas 24 horas, fui transformada em personagem de uma história que nunca aconteceu comigo. Me sinto profundamente desrespeitada ao ver a minha vida ser usada como "enredo", apenas para alimentar favoritismo. Desta vez, porém, todos os limites do entretenimento foram ultrapassados", disse.

"Transformar estratégias de jogo em ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves à minha família aqui fora é inaceitável. Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos de idade...", observou.

Ao longo do texto, Priscilla defendeu Alberto, com quem está casada desde 2023, e revelou os comentários ameaçadores que a família vem recebendo. "Deveria ser regra não tirar falas de contexto e aprender a interpretar falas com seriedade, e não por recortes de internet. Deveria ser regra não ameaçar, ofender ou dirigir xingamentos à família aqui fora... Isso sim é jogo baixo, e não é em nenhum momento o que o Beto está fazendo lá dentro", disse.

"Deveria ser regra também cessar os xingamentos de baixo escalão direcionados ao Beto na casa, algo que tenho visto repetidamente e que me fere profundamente aqui fora. Há muitas regras que poderiam existir, mas quando tudo vira 'dois pesos e duas medidas', quem não apela para narrativas falsas acaba rotulado como o 'bom moço', por simplesmente escolher não destruir ninguém para se defender", encerrou.

Na legenda da postagem, Priscila ainda escreveu: "A internet é terra sem lei? A partir de agora, qualquer desrespeito que ultrapasse essa linha comigo, com a minha filha, e com a minha vida, será tratado com as medidas judiciais cabíveis".