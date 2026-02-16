PM apreende sete réplicas de arma de fogo em Niterói

Policiais do 12º BPM (Niterói) apreenderam sete réplicas de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (16), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Largo da Batalha, em Niterói. Apesar das apreensões, nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Os policiais estavam em patrulhamento na área do Largo da Batalha, com o objetivo de coibir suspeitos que poderiam estar utilizando réplicas de arma de fogo. Durante a ação, os policiais encontraram homens usando armas de brinquedo, mas ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram.

No momento da fuga, acabaram deixando para trás sete simulacros de arma de fogo longa. A ocorrência não registrou prisões, mas conseguiu apreender o material.