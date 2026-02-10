Luciana Gimenez nega conhecer Jeffrey Epstein, após ter nome citado em documentos do caso

A apresentadora e empresária Luciana Gimenez, 56, usou as redes sociais, ontem (9), para se defender depois que seu nome foi mencionado em documentos ligados ao caso de Epstein. Ela ainda disse que não conhecia Jeffrey Epstein, um bilionário norte-americano suspeito de liderar uma rede de tráfico sexual nos EUA.

Através de nota, a empresária afirmou que “nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas” e que continua à disposição dos investigadores para prestar os esclarecimentos. Ainda segundo ela, já fez contato com a "instituição bancária, onde possuía conta, para compreender a razão dessa vinculação indevida".

Em 2019, o bilionário Epstein foi preso suspeito de tráfico sexual de inúmeras adolescentes com quem teria mantido relações em troca de dinheiro. Ele foi encontrado morto em sua cela, enquanto esperava o julgamento, e de acordo com as autoridades, ele cometeu suicídio.