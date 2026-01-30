Zé Felipe se envolve em polêmica ao jogar celular de influenciadora na piscina

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, se envolveu em outra polêmica ao jogar o celular de uma influenciadora na piscina ao perceber que estava sendo gravado. As imagens do momento foram publicadas pelo Instagram “Segue a Cami”; é possível ver o filho de Leonardo atirando o aparelho para longe.

Zé Felipe estava no Rio de Janeiro para gravar um clipe. Logo depois das gravações, o cantor ainda estava no local aproveitando a companhia das pessoas, quando foi abordado pela influenciadora Laurinha Araújo. A criadora de conteúdo se aproximou dele enquanto gravava, e Zé Felipe ficou incomodado.

Ao notar a aproximação, ele pegou o celular da mão de Laurinha e o arremessou, demonstrando que não aprovou a abordagem e a invasão de privacidade.



Mãe de Virgínia recebe diagnóstico depois de acidente

Margareth Serra, a mãe da influenciadora e ex-esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, recebeu o diagnóstico de uma lesão no tórax depois de sofrer um acidente de carro em Goiânia.

Na época, o carro em que ela estava colidiu de frente com outro carro. Os primeiros exames foram feitos na capital goiana e não indicaram alterações. Entretanto, logo depois, ela realizou uma bateria de testes médicos em São Paulo, que apontaram uma lesão no tórax. Para tratar a lesão, Margareth precisa usar um colete ortopédico para ajudar na estabilização enquanto se recupera.

"Vocês estão me perguntando o que é isso aqui. É um colete que estou usando porque - lembram do acidente que eu tive em Goiânia? - lá no hospital de Goiânia tinha dado que não tinha nada nas tomografias. Quando eu cheguei em São Paulo e fiz novas tomografias, deu, sim, que tinha… Não sei se fraturou ou rachou o tórax… O osso do tórax. Então eu uso o colete para imobilizar e estou tomando remédio para a dor, porque eu ainda sinto dores", contou.

Nas redes sociais ela comentou sobre as limitações causadas pelas lesões e como tem sido o processo de recuperação. "Por isso que vocês não veem eu pegar muito as crianças no colo porque eu não posso pegar peso. E agora é esperar. É a mesma coisa de quando quebra uma costela, não tem jeito. Eu estou usando o colete, mas não uso o dia inteiro porque incomoda. Mas eu estou bem, ainda estou sentindo dor, mas vai recuperar logo".