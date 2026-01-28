Ana Maria Braga brinca sobre “atestado” antes de entrevistar eliminado do BBB 26

Pouco antes de entrevistar o eliminado do BBB 26, Matheus, a apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, chamou a atenção ao fazer uma brincadeira ao vivo no Mais Você sobre “pegar um atestado” para não trabalhar, comentário que fez referência a um meme antigo das redes sociais envolvendo entrevistas com participantes rejeitados do reality.



“Eu bem que tentei, mas não me deram… sabe aquele negócio que a gente pega para não trabalhar?”, comentou ela, durante conversa com Louro Mané. “Um atestado?”, perguntou ele, que riu junto com a apresentadora.

Logo em seguida, ela chamou Matheus para a entrevista. Durante a conversa, ele admitiu que, ao longo do BBB 26, cometeu alguns erros no programa e está tentando aprender com isso. “Aprendizado, né?”, disse Ana Maria.

Pouco depois, Ana Maria explicou que o “atestado” para não entrevistar o Matheus era somente uma brincadeira. “Olha, você me desculpa a brincadeira… é algo que fazem comigo na internet e eu trouxe aqui.”

A piada que ela comentou é um movimento antigo nas redes sociais, pois, sempre que um participante é eliminado do BBB com um número de rejeição por causa de polêmicas, internautas falam que Ana Maria gostaria de “apresentar um atestado” ao invés de entrevistar a pessoa.

Apesar da brincadeira na internet, a apresentadora não esconde o desagrado em relação a alguns participantes. Um exemplo disso foi na época da desistência de Pedro, que deixou a competição depois de assediar Jordana. Na ocasião, a apresentadora começou o programa agradecendo por não precisar entrevistar o ex-brother.