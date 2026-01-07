BBB 26: veja quem são os famosos e ex-participantes cotados para a nova edição

A poucas semanas da estreia do Big Brother Brasil 26, marcada para o dia 12 de janeiro, aumentam as especulações sobre os nomes que podem integrar o elenco do reality show da TV Globo. Além dos participantes anônimos do grupo Pipoca, a edição deste ano deve contar novamente com famosos (Camarote) e ex-BBBs, que retornariam ao programa como veteranos.

Entre os famosos cotados, circulam nomes de diferentes áreas do entretenimento. Estão entre os mais comentados a atriz Christiane Torloni, o ator Henri Castelli, a cantora Simaria, o influenciador Juliano Floss e a cantora Priscilla, ex-integrante do grupo infantil Bom Dia & Cia. A produção do programa, no entanto, não confirma oficialmente nenhum nome antes do anúncio oficial.

Já no grupo dos veteranos, a lista inclui ex-participantes que marcaram edições anteriores do reality. Entre os cotados estão Lia Khey (BBB 10), Ana Paula Renault (BBB 16), Jonas Sulzbach (BBB 12), Kaysar Dadour (BBB 18), Sarah Andrade (BBB 21) e Fernanda Bande (BBB 24). A proposta é trazer jogadores experientes para movimentar a dinâmica da casa.

O elenco do grupo Pipoca será formado por anônimos selecionados por meio de inscrições e dinâmicas como a Casa de Vidro, que antecede a estreia do programa.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o BBB 26 promete manter a mistura de perfis, reunindo participantes desconhecidos do grande público, celebridades e ex-brothers em uma mesma disputa pelo prêmio milionário.

