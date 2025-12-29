Zé Felipe anuncia fim do relacionamento com Ana Castela

Segundo Zé Felipe, a decisão foi tomada de forma consensual, após conversas entre os dois, e sem conflitos - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe anunciou nesta segunda-feira (29) o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. O casal estava junto oficialmente desde outubro deste ano.

O comunicado foi feito pelo próprio cantor por meio das redes sociais. Segundo Zé Felipe, a decisão foi tomada de forma consensual, após conversas entre os dois, e sem conflitos. De acordo com ele, ambos entenderam que este seria o melhor momento para seguirem caminhos diferentes.

Na mensagem, o artista afirmou que mantém carinho e admiração por Ana Castela e demonstrou gratidão pelo período em que estiveram juntos. Ele destacou que a relação contribuiu para seu crescimento pessoal e profissional.

Zé Felipe também reforçou que o término não foi motivado por brigas ou desentendimentos e pediu respeito à privacidade de ambos. O cantor criticou a disseminação de boatos nas redes sociais e solicitou que eventuais especulações ou ataques sejam direcionados exclusivamente a ele.

Veja a nota completa:

Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim.

Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.

Eu minha família temos um grande carinho pela família Castela.

Sou muito grato por ter tido como sogros Michele e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Darci, Duda e Vettuche. Vocês sempre poderão contar comigo para tudo. Amo vocês.

E para deixar claro, eu amo a Ana.

Nosso término não foi briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo.

Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para mim.

Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô foda-se.

Peço compreensão e respeito a todos neste momento.