Lorena Maria celebra 10º mesversário do filho em festa simples sem MC Daniel

A influenciadora Lorena Maria publicou, nas redes sociais, fotos de uma simples comemoração do 10º mesversário do filho Rás, nesta quinta-feira (18). O menino é fruto do relacionamento da famosa com o MC Daniel. A festinha não contou com a presença do pai da criança e teve um bolo caseiro feito pela própria Lorena.



Nos stories do Instagram, Lorena postou uma foto revelando o momento de felicidade ao lado do filho e ainda comentou: “Ele e o bolo caseiro dele que a gente fez correndo”, escreveu. Logo em seguida explicou o porquê não deixou a data passar em branco, apesar da simplicidade da comemoração. “Não pode passar batido, mesmo que seja simples, porque quero que ele tenha várias fotinhos e boas lembranças. Ele foi ajudante para o bolo, tá?”, disse a influenciadora ao mostrar o bebê do lado do bolo de chocolate.

A festinha aconteceu em meio a brigas públicas e polêmicas entre Lorena e MC Daniel. Há pouco tempo, a influenciadora disse que foi traída pelo cantor enquanto estava grávida. O casal se separou em julho.

De acordo com Lorena Maria, na última segunda-feira (25), Lorena veio a público para falar do assunto mais uma vez e disse que, no oitavo mês de gestação, descobriu que teria sido traída, e, ainda segundo ela, o caso fora do relacionamento teria ocorrido em agosto de 2024. Na época, a influenciadora criticou a versão apresentada pela assessoria de MC Daniel, que negou o caso.



Ambos não ficavam com outras pessoas porque eu estava grávida de uns três meses [quando ele trocou as mensagens], então lavem essa boca porca de vocês. Print de abril? Mentirosos! A data é em AGOSTO. Eu descobri com OITO meses e ainda ME culparam. Eu era a traíra e a mulher não confiável por ter invadido a privacidade dele", disse Lorena.

Ainda no momento da exposição do cantor, Lorena disse que os fatos teriam sido em um momento difícil de sua vida. "Ele mentiu sim, enganou sim, traiu sim! Inclusive, tinham várias delas na festa de aniversário dele, onde eu fiquei na rua, tarde, sozinha e grávida, tentando chegar na festa num dia em que eu estava sendo massacrada na internet. Jurava, sim, que era um homem fiel, de Deus e de família. Claro que tenho minha responsabilidade de ter acreditado nisso, mas que cada um arque com as suas", falou.