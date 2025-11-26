Virginia Fonseca sofre acidente e tem lesão no olho

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, deixou os fãs preocupados ao surgir nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (26), com uma lesão no olho. A famosa revelou que o ferimento foi causado enquanto ela brincava com a filha, Maria Flor.

Na postagem, a influenciadora tranquilizou os fãs e ainda se divertiu com a situação. Virginia está se recuperando de um procedimento no rosto, para tratar as acnes. “É, gente. Já não bastava a cara toda arregaçada, agora o olho também, né Flor?”, comentou a famosa.

Virginia explicou que estava pintando com a filha, quando a menina abriu uma canetinha e a tampa acertou o olho da influenciadora. Apesar da dor, o momento acabou de forma carinhosa, quando Maria Flor disse: “Eu falei ‘desculpas’ para a mamãe”. E a mãe respondeu: “Foi sem querer. Pequenininha, está tudo bem”.