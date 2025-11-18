Ex-marido de Nicole Bahls abre perfil em plataforma de conteúdo adulto

O anúncio foi feito através da página de Marcelo no X (antigo Twitter) - Foto: Divulgação

Marcelo Bimbi entrou para o time de influenciadores que migrou para conteúdo adulto. O ex-marido de Nicole Bahls, que já participou dos realities “A Fazenda” e “Power Couple”, anunciou que abriu um perfil na plataforma Privacy.

O anúncio foi feito através da página de Marcelo no X (antigo Twitter), onde ele deu uma prévia do que vem por aí ao publicar uma foto nu. “Novidades no Privacy”, disse ele na legenda.

Na descrição de seu perfil na rede, Bimbi se descreve como “o verdadeiro índio da Amazônia”, além de “modelo internacional, ex-jogador de futebol, participante de A Fazenda e vencedor Do Power Couple Brasil”. “Aqui você verá conteúdos exclusivos jamais vistos!”, acrescentou.

Marcelo cobra R$ 79,90 mensais para que os seguidores vejam suas fotos e vídeos sensuais.