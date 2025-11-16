Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo são flagrados se beijando e reacendem rumores de reconciliação
A separação foi anunciada em outubro
Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo reacenderam as esperanças dos fãs após serem vistos trocando um beijo durante a festa de 32 anos da influenciadora, na noite deste sábado (15), em São Paulo. O momento romantico ocorreu cerca de um mês depois de o ex-casal anunciar oficialmente o divórcio, alimentando especulações sobre uma possível retomada do relacionamento.
A cena aconteceu durante a apresentação do cantor Felipe Amorim, que incentivou a aproximação dos dois diante dos convidados. O público presente comemorou a troca de carinho e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de reconciliação.
A festa aconteceu na residência de Louise Estaniecki, irmã da influenciadora, e reuniu familiares e amigos. Júlio Cocielo esteve ao lado da família de Tatá, em diversos momentos, como o “parabéns” e registros dos seus filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 anos.
A separação dos famosos foi oficializada no dia 17 de outubro, depois de oito anos juntos. Nas redes sociais, Cocielo havia divulgado um comunicado que pedia privacidade para a família. Além disso, ambos deixaram de usar os sobrenomes compartilhados de suas biografias do Instagram.
as camadas desse videooo, o cocielo chorando vendo a tata dançando com o caio, felipe pedindo o beijo deles a tata levantando rindo e beijando SAO ELES PORRAAAAAA 😭 pic.twitter.com/thA4doQl0C— kαrσl (@eutuitany) November 16, 2025