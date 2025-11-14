Zé Felipe questiona Grammy Latino após Ana Castela perder prêmio

A boiadeira estava disputando a categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, porém perdeu para Chitãozinho e Xororó - Foto: Reprodução - Instagram

O cantor sertanejo Zé Felipe, de 27 anos, questionou o Grammy Latino, depois que a namorada e também cantora Ana Castela, de 21 anos, não ganhou na categoria em que estava indicada.

A boiadeira estava disputando a categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, porém perdeu para Chitãozinho e Xororó.



Em seu perfil oficial do Instagram, Ana Castela divulgou um texto de agradecimento. "Não ganhei o Grammy, mas ganhei tanta coisa boa nessa semana que nem sei explicar!! Foi lindo demais viver tudo isso, representar o Brasil e sentir o carinho de vocês", começou o texto.

"Sou grata por todos os 'sims' e 'nãos' da minha vida… amei poder viver tudo isso!", encerrou.

Nos comentários da postagem, Zé Felipe se declarou para a namorada. "Você é incrível!".

Em defesa da amada, o cantor comentou “?”, na publicação da página oficial do Grammy Latino, questionando o resultado.