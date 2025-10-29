Famosos pedem que moradores do Rio se protejam durante megaoperação policial

Famosos como Ludmilla, Duda Beat, Jojo Todynho e o rapper Oruam pediram que os fãs que moram no Rio de Janeiro se protejam e tomem cuidado, após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, nesta terça-feira (28). A ação registrou 81 presos e, oficialmente, 64 mortes; porém, esse número pode aumentar ao longo do dia.

A cantora Ludmilla pediu que os fãs tomem cuidado ao se deslocarem pela cidade e, quem puder, não saia de suas residências. "Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem", disse.

Ludmilla pediu para que os moradores do Rio de Janeiro fiquem em lugares seguros | Foto: Divulgação

Outra famosa que se posicionou sobre o ocorrido foi Duda Beat, que aconselhou que as pessoas acompanhem os canais oficiais de segurança. "Por favor, fiquem em casa. Como sabem, está acontecendo uma megaoperação na cidade e diversas vias estão sendo fechadas. Procurem se abrigar em local seguro e acompanhar as comunicações oficiais por via dos canais da Prefeitura e Centro de Operações do Rio", disse Duda.

Depois, foi a vez de Jojo Todynho, que fez um desabafo em relação a violência no Rio de Janeiro e aproveitou o momento para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência; tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que eu nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente", falou.

Ainda de acordo com Jojo, que defende um posicionamento político alinhado com à direita, a sociedade não possui consciência de classe. "Quando vejo a 'esquerdogata' que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar, se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos".

Por fim, o filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho que está preso há quase 30 anos, Oruam comentou sobre a ação policial. "O crime é o reflexo da sociedade. O dia que eu ver a favela chorar e não vir aqui falar desse sistema sujo, não vou estar sendo eu. Minha alma sangra, se tirar o fuzil existe o ser humano. Nunca vou achar normal a polícia entrar em uma favela e matar 70 pessoas quando o que sempre faltou foi oportunidades", escreveu o rapper no X, antigo Twitter.