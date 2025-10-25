Virginia Fonseca é mimada pelo gonçalense Vini Jr. com buquê e bolsa da Prada
A influenciadora chegou em Madri, na Espanha nesta sexta-feira (24)
A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, mal chegou em Madri, na Espanha e já ganhou alguns mimos do seu affair, o jogador Vini Jr., de 25 anos. Ela compartilhou com os fãs, nas redes sociais, que foi presenteada com um buquê de rosas vermelhas e uma bolsa da Prada, estimada em R$25 mil.
Na postagem, a influenciadora mostrou os presentes sobre uma cama de casal. Na parte superior da imagem, aparecem os horários dos dois países com suas bandeiras correspondentes, 14h48 na Espanha e 9h48 no Brasil. Já na parte inferior, foi deixado um coração vermelho, como legenda.
Logo em seguida, ela surge de pé posando com uma bolsa branca que ganhou de presente. “AAAA EU AMEI KKK BEEEM PATYYYZINHA 🥰😂”, escreveu Virginia, em letras garrafais.
A empresária e influenciadora chegou na Espanha, nesta sexta-feira (24), onde foi para reencontrar o jogador gonçalense Vini Jr.