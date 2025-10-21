Virgínia Fonseca viaja à Espanha para rever Vini Jr. e agita rumores de namoro

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca chegará a Madri, na Espanha, na próxima sexta-feira (24), com um visual diferente. A famosa irá, mais uma vez, encontrar com o jogador Vini Jr. e talvez, para a alegria dos fãs, oficializar o relacionamento, depois de um breve problema entre o possível casal.

Virgínia vai marcar presença em mais uma partida do Real Madrid, em um clássico contra o Barcelona, pela La Liga, competição nacional. Esta será a segunda vez que a influenciadora visitará o Estádio Bernabéu, onde ganhou alguns minutos de fama da imprensa estrangeira por sair do local junto com o jogador.

Após quase 24 horas no salão de beleza, a famosa voltou para as mechas loiras. Sem perder tempo, a influenciadora compartilhou nas redes sociais o novo visual, e os fãs não deixaram de notar os emojis com cara de apaixonado que Vini Jr. deixou nos comentários da publicação da, quem sabe, futura namorada.

Os fãs não deixaram de notar os emojis com cara de apaixonado que Vini Jr. deixou nos comentários da publicação da, quem sabe, futura namorada. | Foto: Reprodução - Instagram

Para poder viajar tranquilamente, Virgínia passou toda esta segunda-feira gravando duas edições do “Sabadou”, no SBT. O próximo compromisso da famosa é nesta terça-feira (22), quando ela deve comparecer ao ensaio da Grande Rio, na quadra de Caxias. Na quarta-feira (23), Virgínia receberá familiares e amigos em comemoração ao aniversário de 3 anos de Maria Flor, na nova casa de eventos em Goiânia.



Após a agenda lotada, na quinta-feira (23), a empresária embarca para a Espanha, possivelmente levando os filhos, caso Zé Felipe autorize.

