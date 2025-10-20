'A vida aqui não vale nada', diz esposa de Arrascaeta após tentativa de assalto

Mesmo com a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no domingo (19), a noite do meia Arrascaeta não terminou tão bem assim. O atleta foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto retornava pra casa, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

O jogador afirmou que, apesar do incidente que aconteceu em sete anos morando no Rio, a família estava bem. Porém, Camila Bastiani, esposa do atleta, foi mais dura nas palavras.

"Infelizmente, os cariocas tentam 'se manter vivos' quando saem de casa. Digo isso porque todos os dias saímos às ruas, mas temos medo. Porque a vida aqui não vale nada, porque há mais armas do que pessoas, porque você encontra um fuzil em cada esquina e porque, se te matarem, você é mais um", desabafou ela nas redes sociais.

"Infelizmente, hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã. Apontaram duas armas para o nosso carro. Fomos salvos pelo fato de nosso carro ser blindado e tentamos manter a calma. Mesmo tendo passado por momentos terríveis, agradecemos a Deus que foi só um susto e chegamos em casa em segurança", concluiu.

Arrascaeta e Camila estão juntos há doze anos. No Brasil, o casal morou em Belo Horizonte durante quatro anos, enquanto o meia defendia o Cruzeiro e desde 2019 estão estabelecidos no Rio, quando o jogador se transferiu para o Flamengo.