Sucesso de público, “Mudança de Hábito” está de volta a São Gonçalo

Após uma temporada de sucesso com ingressos esgotados, o espetáculo “Mudança de Hábito” retorna ao Teatro Municipal de São Gonçalo no dia 25 de outubro, às 19h30, prometendo novamente arrancar gargalhadas e emocionar o público. A comédia musical tem adaptação e direção de Gabriel Engel, e conquistou a plateia gonçalense em sua última apresentação na cidade.

Sinopse:

Após testemunhar um crime, Deloris Van Cartier, uma irreverente cantora de boate, precisa se esconder em um convento para garantir sua segurança. Em meio a um ambiente completamente diferente do que está acostumada, ela usa seu talento musical para transformar a rotina das freiras, levando alegria, união e uma nova forma de enxergar a fé. Entre conflitos e descobertas, Deloris encontra um novo sentido para sua vida , e prova que a música pode ser um poderoso instrumento de amizade, superação e transformação.

Ficha técnica:

Elenco: Angela Melo, Claudio Madureira, Catiane Saze, Jamylle Machado, João Lima, Karinna Salgueiro, Laís Marins, Lívia Santos, Lucas Conceição, Matheus Matias, Nancy Costa, Natália Paes, Natália Gomes, Nath Pires, Pablo Roberto, Robson Lemos e Venceslau.

Adaptação e direção: Gabriel Engel

Assistência de direção: Jônatas Fernando

Direção musical: Charles Alves

Coreografias: Charles Alves, Paulo Fernandes e Gabriel Engel

Figurinos: Coletivo

Cenografia: Coletivo

Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel

Classificação: 12 anos

Ingressos disponíveis no Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/mudanca-de-habito-25-10-em-sao-goncalo/3131155

Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel