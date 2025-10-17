Sucesso de público, “Mudança de Hábito” está de volta a São Gonçalo
A comédia musical tem adaptação e direção de Gabriel Engel, e conquistou a plateia gonçalense em sua última apresentação na cidade
Após uma temporada de sucesso com ingressos esgotados, o espetáculo “Mudança de Hábito” retorna ao Teatro Municipal de São Gonçalo no dia 25 de outubro, às 19h30, prometendo novamente arrancar gargalhadas e emocionar o público. A comédia musical tem adaptação e direção de Gabriel Engel, e conquistou a plateia gonçalense em sua última apresentação na cidade.
Sinopse:
Após testemunhar um crime, Deloris Van Cartier, uma irreverente cantora de boate, precisa se esconder em um convento para garantir sua segurança. Em meio a um ambiente completamente diferente do que está acostumada, ela usa seu talento musical para transformar a rotina das freiras, levando alegria, união e uma nova forma de enxergar a fé. Entre conflitos e descobertas, Deloris encontra um novo sentido para sua vida , e prova que a música pode ser um poderoso instrumento de amizade, superação e transformação.
Ficha técnica:
Elenco: Angela Melo, Claudio Madureira, Catiane Saze, Jamylle Machado, João Lima, Karinna Salgueiro, Laís Marins, Lívia Santos, Lucas Conceição, Matheus Matias, Nancy Costa, Natália Paes, Natália Gomes, Nath Pires, Pablo Roberto, Robson Lemos e Venceslau.
Adaptação e direção: Gabriel Engel
Assistência de direção: Jônatas Fernando
Direção musical: Charles Alves
Coreografias: Charles Alves, Paulo Fernandes e Gabriel Engel
Figurinos: Coletivo
Cenografia: Coletivo
Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel
Classificação: 12 anos
Ingressos disponíveis no Sympla:
https://www.sympla.com.br/evento/mudanca-de-habito-25-10-em-sao-goncalo/3131155
Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel