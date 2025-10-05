MC Poze do Rodo brinca com suposto romance entre Vini Jr. e Virgínia durante jogo do Real Madrid

Em tom de brincadeira, o cantor alfinetou a famosa ao comentar o desempenho do atleta em campo - Foto: Reprodução - Internet

Em tom de brincadeira, o cantor alfinetou a famosa ao comentar o desempenho do atleta em campo - Foto: Reprodução - Internet

Ao assistir ao jogo do Real Madrid contra o Villarreal, pela La Liga, neste sábado (4), o funkeiro MC Poze do Rodo fez os fãs caírem na risada com um vídeo que falava sobre o suposto relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Em tom de brincadeira, o cantor alfinetou a famosa ao comentar o desempenho do atleta em campo.

“Vendo esse jogo do Real Madrid aqui, eu só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira, e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo meu respeito, dentro do meu coração, deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco, Virgínia”, disse.

Tentando defender seu ponto de vista, Poze ainda falou sobre as aparições de Virginia na mansão de Vini Jr., dando a entender que o jogador estaria evitando as câmeras. “Deixa o cara respirar um pouco. Aí, o que vai acontecer dentro de campo? Ele vai se esconder até dentro de campo”, falou.

Porém, os posicionamentos do funkeiro duraram pouco tempo e ele precisou voltar atrás logo depois que Vini Jr. marcou um gol contra o Villarreal. “Eu falei, porr*, faz o V de Virginia!”, gritou empolgado enquanto filmava a partida. Logo em seguida, houve outro gol do brasileiros, arrancando risadas do cantor.

Rapidamente, os vídeos repercutiram nas redes sociais e a influenciadora não perdeu a chance de entrar na brincadeira. “MARCOU UM GOLAÇOOOO, POZEEE!”, escreveu Virgina em resposta ao funkeiro em uma publicação de uma página de celebridades.

O jogo em questão, também foi marcado pela presença de Virginia nas arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, vestindo uma blusa com o nome e o números do brasileiro, junto com dedicatória. “Hala Madrid”, escreveu a influenciadora na legenda do post.

Para aumentar ainda mais as dúvidas dos fãs sobre um possível romance entre os dois, Virginia escolheu a trilha sonora da publicação a música “LSet”, de DJ Zigão, L7nnon e MC Rodrigo do CN, onde o trecho da canção é uma menção direta ao jogador. “Quem que não conhece esses cara [sic] que para tudo / Camisa de time, hoje eu nem vou jogar meu vulgo / 15 no suporte, com a cara de vagabundo / 7 do Real Madrid com nome do Vinicius Júnior.”