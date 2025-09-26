Karoline Lima apaga todas as fotos e termina namoro com Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima terminou o relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Karol apagou todas as fotos com o atleta em suas redes sociais e confirmou o término à revista ''Quem''.

As especulações do término começaram a surgir nas redes sociais na quinta-feira (25), já que a influenciadora costumava acompanhar o atleta em jogos do Flamengo, seja no estádio ou assistindo pela TV. Como Karoline não realizou nenhum post referente a classificação da equipe as semifinais da Libertadores, seguidores começaram a fazer especulações nas redes.

Nos comentários, fãs não esconderam a surpresa e passaram a especular sobre o estado da relação. “Eu tava imaginando isso, há alguns dias, viu”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Achei estranho porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem”. Houve também quem lamentasse: “Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminar, eu desisto do amor”.