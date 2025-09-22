Ex-Fazenda JP Mantovani morre de forma trágica em São Paulo

O ex-Fazenda JP Mantovani, de 46 anos, morreu na madrugada deste domingo (21), e a notícia comoveu fãs e internautas nas redes sociais, por sua partida repentina e trágica. O modelo e apresentador era casado com Li Martins, cantora e ex-integrante da banda Rouge. O casal se conheceu durante o reality em 2015 e, juntos, tinham uma filha.

JP Mantovani morreu depois de colidir de motocicleta com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta da 1h, próximo ao Itaim Bibi, e a morte foi confirmada pela Polícia Militar ainda no local. O famoso perdeu o controle do veículo e caiu no chão. Depois de ser arrastado por alguns metros, JP foi atropelado por um caminhão de limpeza.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, à revista Quem, o apresentador não chegou a receber atendimento médico, pois, em decorrência da gravidade do acidente, não houve possibilidade de resgate. As autoridades buscam o condutor do caminhão, que fugiu do local após o acidente.

A assessoria de imprensa do modelo também se pronunciou por meio de uma nota oficial: "É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor, pedimos que a imprensa e o público respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar", disse o comunicado.