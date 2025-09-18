Ana Castela surge em foto ao lado de Zé Felipe e Leonardo

A noite desta quarta-feira (17), na casa do cantor Leonardo foi animada com bebidas e a presença de Ana Castela, em meio ao suposto romance com o filho do famoso, Leonardo, que também estava na reunião.

O cantor Zé Felipe publicou uma foto ao lado do pai e de Ana Castela. “Boa noite, minha querida família”, escreveu o ex-marido de Virgínia na legenda da postagem em que surge bebendo com os artistas.

Os rumores de um possível affair entre Ana Castela e Zé Felipe têm tomado conta das redes sociais. Um vídeo onde os dois surgem dançando juntos, no que pode ser a gravação de um clipe juntos, repercutiu muito na web. O cantor parece dar um cheiro no pescoço da boiadeira.

Depois do trabalho, os artistas foram para a casa de Leonardo e Poliana. Nas contas oficiais do Instagram, os famosos compartilharam registros da resenha ao lado do veterano.

“Visita do dia: a boiadeira”, escreveu Leonardo na legenda de uma publicação. “Fazendo uma propaganda de graça pro cabaré”, legendou a sertaneja ao postar uma foto ao lado do artista.

Tanto Ana Castela quanto Zé Felipe têm sido alvos de intensos rumores nas últimas semanas, após ambos terminarem seus relacionamentos. Na última terça-feira, ele havia aumentado as suspeitas de um relacionamento quando sincroniza as publicações no Instagram.

Nos stories das contas, os artistas publicaram uma foto em que aparecem montados em um cavalo. A imagem foi divulgada exatamente às 23h23 e teve como trilha sonora a canção ‘You’re Still The One’, de Shania Twain, que em português significa ‘Você ainda é o único’, que fala sobre superação de obstáculos em um relacionamento que resiste ao tempo.