Preta Gil é homenageada com estátua na orla de Copacabana

Uma estátua em homenagem à cantora Preta Gil foi inaugurada, nesta segunda-feira (15), na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio. O monumento foi instalado ao lado da estátua de seu pai, o cantor e compositor Gilberto Gil, que fica em frente ao hotel Copacabana Palace. A iniciativa foi realizada pelo quiosque Areia MPB, gerida pela concessionária Orla Rio.

O local, entre os Postos 2 e 3, foi escolhido por ficar próximo à casa onde Gilberto Gil vive com a família no Rio. “É uma honra atender a esse desejo e transformar o Quiosque Areia em um espaço de memória e afeto. Mais do que uma homenagem, é um símbolo da força da música brasileira e da conexão entre gerações”, disse um dos sócios do Areia MPB, Bruno de Paula.

Além da estátua, o município também homenageou a artista com o trajeto oficial dos megablocos do Rio, que foi rebatizado como “Circuito Preta Gil”. Preta morreu em julho deste ano, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino, contra o qual ela lutava desde 2023.