Daniel Rocha, ator e namorado de Vitória Strada, trabalha como motoboy e faz apelo: 'Dê gorjeta'

O ator Daniel Rocha, de 34 anos, resolveu arrumar um novo emprego e pode ser visto entregando comida pela cidade de São Paulo. Daniel publicou nas redes sociais sua primeira experiência trabalhando durante oito horas como motoboy. A iniciativa do ator tem como objetivo estudar para interpretar um novo personagem.

Em seu perfil do Instagram, Daniel publicou um vlog mostrando seu primeiro dia como entregador. "Primeiros passos na imersão do meu novo personagem. Cada detalhe já começa a construir essa história", escreveu na publicação.

O ator aparece com um casaco específico de entregador, indo em estabelecimentos para buscar pedidos e chegando em portarias de prédios para realizar as entregas. Ele também filmou outros colegas entregadores que fez amizade durante o período de trabalho.

Após o dia de trabalho, o ator fez um apelo aos seguidores: "Dê sempre uma gorjetinha, o pessoal agradece", disse ele. Muitos seguidores elogiaram a atitude de Daniel, destacando o fato inusitado e outros pedindo mais detalhes da experiência.

Sobre o fato, Rocha comentou: "Não posso e não quero retratar de forma falsa ou estereotipada uma profissão tão essencial para a sociedade. O ofício do ator exige humanidade, entrega e verdade. Só assim a arte toca e transforma".

Daniel Rocha e Vitória Strada namoram desde 2024. Ele foi o primeiro relacionamento público da atriz após o termino com a cantora Marcella Rica.