Casa nova? Rodrigo Faro pode ter assinado com a Globo após 16 anos na Record

Ao que tudo indica, o apresentador Rodrigo Faro está de casa nova. De acordo com informações divulgadas inicialmente pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, meses após anunciar sua saída da Record, o famoso teria assinado um contrato com a Globo para uma participação especial na nova temporada do “Dança dos Famosos 2025”.

Ainda segundo a colunista, o convite teria partido do próprio Luciano Huck, apresentador do programa dominical, que fez questão de trazer Rodrigo Faro ao quadro, que completa 20 anos. A competição do “Domingão com Huck” estreia no dia 3 de agosto, mas a emissora ainda não revelou o elenco.

Leia também:

Zezé Di Camargo dá longo abraço em fã e web dispara: 'Só chamou ela porque é bonita'

Juíza aceita denúncia do MP e Oruam vira réu por tentativa de homicídio qualificado



O apresentador anunciou sua saída da Record TV em dezembro de 2024, após 16 anos na emissora.

"Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar esse ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo [eu e a emissora] não renovar o meu contrato. Uma decisão tomada com muita reflexão e com coração cheio de gratidão", escreveu Rodrigo Faro na época.