Dimitri Payet vira réu por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu por violência psicológica, o ex-jogador do Vasco Dimitri Payet contra a advogada Larissa Ferrari, com quem teve uma relação extraconjugal, enquanto esteve no Brasil.

A decisão do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Rio de Janeiro, levou em consideração os danos emocionais e as ações "degradantes" que foram relatadas na denúncia do Ministério Público.

De acordo com a denúncia, Payet é acusado de ter causado prejuízo e afetado emocionalmente Larissa durante o relacionamento que tiveram, através de "atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização." No documento, o MP pede a condenação de Payet e o pagamento de danos morais e dos gastos com eventuais serviços de saúde prestados à Larissa.

Payet e Larissa se conheceram através das redes sociais e começaram a ter um relacionamento, mesmo com o jogador sendo casado há 18 anos. Segundo o MP, após se conhecerem pessoalmente, os dois manifestaram o interesse de manter relações sexuais com "práticas de atos de ousadia e violência”, de maneira consensual.

Com o tempo, a relação passou a ser prejudicial para Larissa, que começou a apresentar dependência emocional, ansiedade e depressão. Payet é acusado de manipular, humilhar e não assumir publicamente o relacionamento, o que teria agravado o sofrimento de Larissa.

A advogada chegou a revelar detalhes da vida intima com o jogador, que incluía práticas de sadomasoquismo, beber a própria urina e colocar a cabeça dentro do vaso sanitário.