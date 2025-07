Grávida, Camila Queiroz exibe barriga de 5 meses durante viagem na Itália

A atriz Camila Queiroz está aproveitando as férias ao lado do marido Klebber Toledo, em Capri, na Itália. A espera do primeiro filho, o casal postou várias fotos nas redes sociais e Camila exibiu para seus seguidores, a barriguinha de 5 meses de gravidez.

Em postagem no Instagram, a artista abriu um álbum de fotos e legendou com uma frase italiana "Più bello" (o mais bonito), nesta segunda-feira (28). Nos registros, ela aparece com um biquíni preto em cima de uma pedra beira mar, aproveitando o verão europeu.

No início do mês de julho, Camila anunciou a gravidez de seu primeiro filho com o marido. "Há cinco meses esperando o amor da nossa vida", dizia a publicação. A atriz vive um relacionamento com Klebber há oito anos e os artistas se casaram em 2018.

Camila Queiroz e Klebber Toledo na Itália | Foto: Reprodução

Camila Queiroz durante férias na Itália | Foto: Reprodução