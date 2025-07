Corpo da cantora Preta Gil será cremado após velório no Theatro Municipal

O corpo de Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), das 9h ás 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado no Centro da cidade. Após a cerimônia, ela será cremada. A despedida da artista terá acesso liberado ao público.

O corpo de Preta deixará o velório em um carro do Corpo de Bombeiros para que o caixão seja levado para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, onde haverá uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Segundo a família, o Theatro foi uma escolha pessoal da cantora ainda em vida, que desejava ser velada no histórico espaço cultural do Rio de Janeiro.

Diagnosticada com câncer em 2023, Preta Gil morreu em Nova York, nos Estados Unidos, no último domingo (20), onde realizava um tratamento experimental contra a doença.